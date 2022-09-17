Biden: Savaşın çehresi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar değişir

ABD Başkanı Biden, "Rusya'nın nükleer veya kimyasal silah kullanmasına ABD tarafından nasıl karşılık verileceği" sorusuna yanıt verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Biden, "Kesin olarak bilsem size söyleyeceğimi sanıyorsunuz ama elbette size söylemem. Sonuçları olacak. Hiç olmadıkları kadar dünyadan dışlanacaklar. Yanıtımızın ne olacağını (Rusya'nın) eylemlerinin büyüklüğüne göre belirleyeceğiz" dedi.

Biden, nükleer silah kullanılması halinde savaşın çehresinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar değişeceğini de ekledi.