Biden: Rusya'da rejim değişikliği istemedim

ABD Başkanı Joe Biden'ın Varşova'da yaptığı konuşma yüzünden başlayan "rejim değişikliği" tartışması sürüyor. Biden konuşmasında Rusya'ya dönük yaptırımların 'başarılarını' övdükten sonra Putin için "Bu adam iktidarda kalamaz" demişti.

Ancak ABD tarafı Biden'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia eden peş peşe açıklamalarda bulundu. En son olaraksa Biden'ın kendisinden bir 'açıklama' geldi.

"Rejim değişikliği mi istediniz?" diye soran bir gazeteciye Biden'ın "Hayır" diye bağırdığı görüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Rusya'da iktidarı değiştirmeye yönelik herhangi bir stratejisinin olmadığını öne sürmüştü.