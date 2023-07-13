Biden: Putin savaşı çoktan kaybetti

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, "ABD’nin NATO’ya bağlılığını kesinlikle garanti ediyorum. ATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı" dedi. Ukrayna'yla ilgili de konuşan Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "savaşı çoktan kaybettiğini" söyledi.

Biden, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin ardından ABD-İskandinav Liderleri Zirvesi’ne katılmak üzere Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye gitti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, "ABD’nin NATO’ya bağlılığını kesinlikle garanti ediyorum. Daha güçlü bir NATO, tüm dünyayı daha güçlü kılar. NATO hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Hepimizin paylaştığı dünya vizyonu daha özgür ve güvenli olacak” dedi.

Ukrayna’yı desteklediğini dile getiren Biden, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da "savaşı çoktan kaybettiğini" ve Moskova’nın kaynak sıkıntısı nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Biden, Niinistö de Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında ise, ''Güvenliğimizde yeni bir çağın habercisi oldu. Mesaj netti, ABD’nin gelecekteki politikaları hakkında bir şüphe oluşturacak nedenim yok" dedi.