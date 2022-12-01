Biden: Putin, savaşı bitirme yoluna girerse onunla konuşmaya hazırım

ABD Başkanı Joe Biden ve Biden'ın başkanlığı döneminde ABD'ye ilk devlet ziyaretini gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Biden ve Macron yaptıkları konuşmalarda, görüşmenin başlıca gündem maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceklerini belirtti.

'Putin, savaşı bitirme yoluna girerse onunla konuşmaya hazırım'

Rusya-Ukrayna savaşını bitirmenin "tek akılcı yolu"nun Rusya'nın askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu söyleyen Biden, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Putin ile iletişime geçmeye yönelik niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm" dedi.

'Ukraynalıların kararlarına saygı duyacağız'

Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu ifade ederek "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz" diye konuştu.

Macron, "Kendi toprakları konusunda müzakere şartlarını belirlemeleri için Ukraynalıların kararlarına saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.