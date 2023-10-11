Biden: Ortadoğu'daki askeri varlığımızı daha da arttırmaya hazırız

ABD Başkanı Joe Biden İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili olarak Beyaz Saray’da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la birlikte basın açıklaması yaptı.

VOA Türkçe'nin haberine göre bir kez daha ABD'nin İsrail’in yanında olduğunu söyleyen Biden, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını arttırmaya hazır olduğunu belirtti.

Biden İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Hamas’ın saldırısında 14 ABD'linin öldüğü bilgisini veren Biden, bazı ABD'lilerin de Hamas tarafından rehin tutulduğunu söyledi.

Hamas’ın saldırısını “şeytanca” olarak niteleyen Biden, Kongre’den İsrail’e yardım için acil harekete geçmesini isteyeceğini belirtti.

Biden İsrail’e askeri desteğin devam edeceği mesajını verirken, buna, Demir Kubbe hava savunma sistemlerine destek sağlamanın da dahil olduğunu, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını arttırdığını ve daha fazla arttırmaya hazır olduğunu vurguladı.

Biden, federal güvenlik dairelerinin de ABD'ye yönelik doğabilecek olası tehditleri engellemek için adımlar attığını ifade ederek “Amerika’nın birlik olma zamanı” ifadesini kullandı.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın önümüzdeki günlerde İsrail’e gideceği açıklandı.