Biden: Önümüzdeki aylarda ek rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz

ABD Başkanı Joe Biden enflasyonun düşme belirtileri gösterdiğini, ancak tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Biden, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Temmuz ayında aynı kaldığını gösteren bir raporun ardından, "Enflasyonun ılımlılaşmaya başladığına dair bazı işaretler görüyoruz." dedi.

Temmuz ayına kadar ABD'de 12 aylık dönemde TÜFE, Haziran ayındaki yüzde 9,1'lik artışın ardından yüzde 8,5 arttı.

"Şimdi açık olmak istiyorum, Avrupa'daki savaştan tedarik zincirlerinin bozulmasına ve Asya'daki pandemik kesintilere kadar karşılaştığımız küresel zorluklarla birlikte, önümüzdeki aylarda ek rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz" diyen Biden,"İşimiz daha bitmedi." ifadelerini kullandı.