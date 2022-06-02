ABD Hazine Bakanı: Enflasyonun seyrinde yanıldım

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen yıl yüksek enflasyonun devam eden bir sorun teşkil etmeyeceği tahmininde yanıldığını itiraf etti. CNN'e verdiği röportajda Yelen, "Enflasyonun izleyeceği yol konusunda yanılmışım. Ekonomide, enerji ve gıda fiyatlarını artıran beklenmedik ve büyük şoklar oldu ve ekonomimizi kötü etkileyen arz darboğazları o zaman tam olarak anlayamadım." dedi.

Yellen: FED'e müdahale etmeyeceğiz

Yelen, Biden yönetiminin önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu, FED'in enflasyonu düşürme hedefini paylaştıklarını ve bankanın bağımsızlığına güvendiklerini ifade etti. Yellen, "Kritik önemdeki çalışmalarına müdahale etmeyeceğim" dedi. Yellen, FED'in enflasyonu düşürmek için gereken adımları attığını söyledi.

Biden yönetiminin ekonomiyi idare etme konusundaki halk desteği, yaşam maliyetlerindeki artışla birlikte azalıyor. Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak Mart ayında ulaşılan son 40 yılın en yüksek seviyesine tekrardan yaklaştı.

İstihdam ve büyüme verileri

Yellen, ekonomide geçiş döneminde olduklarını belirterek, “İleride aynı seviyede istihdam artışları, aylık yükselişler veya büyüme verileri görmeyi beklemiyoruz. İstikrarlı bir büyümeye ve istikrarlı bir şekilde enflasyonu düşürmeye odaklanıyoruz." dedi.

Yellen, enflasyon çok yüksek olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini belirterek, çekirdek enflasyonun düştüğünü ancak petrol ve akaryakıt fiyatlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, CNBC'ye verdiği diğer bir röportajda da enflasyonu düşürecek bazı stratejileri olduğunu belirterek, "enflasyonu düşürürken tam istihdamı sürdürmek, Başkan'ın önceliği bu" dedi.