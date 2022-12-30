Biden: Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Meclisi Knesset’in Binyamin Netanyahu’nun başbakanlığında yeni hükümeti onaylaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Biden, “İran'dan gelen tehditler de dahil olmak üzere İsrail ve Orta Doğu bölgesinin karşı karşıya olduğu birçok sınama ve fırsatı birlikte ele almak için onlarca yıldır arkadaşım olan Başbakan Netanyahu ile çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

ABD’nin "daha entegre, müreffeh ve güvenli bir Ortadoğu için çalıştığını" iddia eden Biden, "bu vizyonu desteklemek için İsrail, Filistin ve diğer bölgesel ortaklarla birlikte çalıştıklarını ve bunu Başbakan Netanyahu liderliğindeki yeni İsrail hükümeti ile sürdürmeyi hedeflediklerini" belirtti.

Biden, “Göreve geldiğimden beri yaptığımız gibi ABD, iki devletli çözümü desteklemeye ve bunun uygulanabilirliğini tehlikeye atan veya karşılıklı çıkar ve değerlerimizle çelişen politikalara karşı çıkmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.