Biden Macron, Scholz, Draghi ve Johnson'la görüştü

ABD Başkanı Joe Biden’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştüğü bildirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Görüşmelerde, "Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, Rusya ordusuna karşı savaşan Ukraynalılara güvenlik yardımı ve ülkeden ayrılan Ukraynalılara insani yardım sağlama" gündemlerinin ele alındığı belirtildi. (İHA)