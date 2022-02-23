Biden Kuzey Akım 2 projesini yapan şirkete yaptırımı duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'un Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG şirketine yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Biden yaptığı yazılı açıklamada "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim. Bu adımlar Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine karşılık yaptırımların başlangıç diliminin bir başka parçası. Rusya gerilimi tırmandırmaya devam ederse daha fazla adım atmaktan kaçınmayacağımı açıkça belirtmiştim" ifadesini kullandı.

Biden, "Putin eylemleriyle dünyaya Rus gazından ve diğer enerji biçimlerinden uzaklaşmak için güçlü bir dürtü sağladı" dedi.