Almanya'dan çelişkili 'Kuzey Akım 2' açıklamaları

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck bugün yaptığı açıklamada, Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesinin tamamen durdurulabileceğini açıkladı. Habeck yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Avrupalı ve ABD'lı müttefikleriyle koordine olarak çalıştıklarını belirtti.

Habeck, "Projenin tamamen durdurulması da gerçekleşebilir. Bugünkü aldığımız önlem, kelimenin dar anlamıyla bir yaptırım değil. Ama yine de mümkün. Avrupa ve ABD'li ortaklarla koordine halindeyiz." dedi.

Bloomberg'in haberine göre, Almanya kaynaklı sigorta şirketi Munich Re, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz akışını sağlayacak Kuzey Akım-2 projesinin kontratının iptal edildiğini duyurdu.

Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçhayev, "Almanya makamlarının sertifikayı askıya alacağına dair duyuruya üzüldük. Alman hükümeti daha önce her zaman Kuzey Akımı'nın ticari, tamamen ekonomik bir proje olduğunu ve hiçbir şekilde siyasi olaylarla bağlantılı olmadığını belirtti. Şimdi bu pozisyon, görünüşe göre denizaşırı meslektaşlarımızın aktif baskısı altında değişiyor" dedi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz dün yaptığı açıklamalarda, Almanya Ekonomi Bakanlığı'na Kuzey Akım 2 boru hattı işletmecisinin sertifikasını askıya almak için gerekli adımların atılması talimatını verdiğini söylemişti. Dün yapılan açıklamada da Kuzey Akım 2'nin sertifikasyonunun dondurulduğu belirtilmişti.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck bugün verdiği demeçte, "Almanya'nın Rus gaz ithalatının ötesinde yeterli miktarda gaz ve yeterli kaynak elde etme olasılığı var" dedi. Habeck, Rusya ile enerji bağlarının önceki krizlerden sağ çıktığını söyleyerek etrafra çok fazla spekülasyon olmasına karşı uyardı. Ayrıca, Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecinin durdurulmasının, boru hattının tamamen masadan kalktığı anlamına gelmediğini söyledi.