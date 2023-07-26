Biden 'Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik' dedi, yanıt gecikmedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın kanser tedavisine ilişkin sözlerine yanıt Temsilciler Meclisi'nin üyesi Lauren Boebert'ten geldi.

Haber Merkezi

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı konuşmada, yönetiminin kanseri tedavi ettiği iddiasında bulundu, bu sözleri tepki konusu oldu.

Sputnik'in haberine göre, ABD vatandaşlarının zihin sağlığı hizmetlerine erişiminin genişletilmesi hakkında konuşan Joe Biden, şunları söyledi:

"Son iki Birliğin Durumu konuşmamda ortaya koyduğum Birlik Gündemi, ulus olarak birlikte yapacağımız dört büyük şeyden oluşuyor. Bana hep sorulan şeylerden biri de şu: Neden Amerikalılar bir süredir büyük şeyler yapabilmek konusundaki inançlarını yitirdi. Elinden bir şey gelseydi, Joe, ne yapardın?"

"Kanseri iyileştirirdim' dedim. Bana 'Neden kanser' der gibi baktılar. Çünkü kimse yapabileceğimizi düşünmüyor. Bu yüzden. Ve biz yapabiliriz. Kanseri bildiğimiz şekliyle bitirdik."

Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin üyesi Lauren Boebert, bu sözlerle, "Biden az önce herkese kanseri iyileştirdiğini söyledi. Bunun en azından bir basın açıklaması hak ettiğini hissediyorumdiye alay etti. 

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