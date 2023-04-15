Biden: Hesabı çoktan yaptım, yakında duyuracağım

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını yakında açıklayacağını belirtti.

İrlanda gezisi sırasında gazetecilere konuşan Biden, seneye yapılacak başkanlık seçimleri için, “Hesabı çoktan yaptım. Yakında duyuracağım.” ifadesini kullandı.

Biden, İrlanda gezisinin, neler yapılabileceği konusunda iyimserlik duygusunu pekiştirdiğini belirterek, "Planımın yeniden aday olmak olduğunu zaten söylemiştim." dedi. ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa ettiği gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan Jack Teixeira hakkındaki bir soruya da Biden, gizli bilgilere erişimi nasıl sağladığının kökenine inmeleri için talimat verdiğini kaydetti. Biden, gizli belgelerle ilgili soruşturmanın çok uzun sürmeyeceğini belirtti. (AA)