Biden: Gördüğüm kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, İsrail değil

ABD Başkanı Joe Biden katliamın gölgesinde Tel Aviv'e ulaştı ve havalimanında Netanyahu tarafından kucaklanarak karşılandı.

Biden, İsrail'e ayak basar basmaz Başbakan Netanyahu ile kameraların karşısına geçti. Netanyahu, Gazze'deki hastane katliamının gölgesinde gerçekleşen ziyaret için Joe Biden'a birçok kez teşekkür etti ve "uygar dünyanın" Hamas'ın yenilmesi için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, konuşmasında Gazze'deki hastanede gerçekleşen "patlama" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti. 500'den fazla kişinin öldüğü füze saldırısına "patlama" diyen Biden, ayrıca katliamdan Filistinli grupları sorumlu tuttu.

Hastane saldırısını kasteden Biden, "(İsrail'in hastaneye saldırısı) Benim gördüğüme dayanarak, görünen o ki (saldırıyı) diğer taraf düzenledi siz (İsrail) değil. Ancak birçok insan emin değil" dedi.

Öte yandan İsrail ordusu bugün iki Hamas üyesi arasında geçtiğini öne sürdüğü telefon görüşmesinin ses kaydını yayınladı. Sözkonusu kayıtta Gazze'de hastaneye düşen roketin İslami Cihat'a ait olduğu üzerine konuşuluyor.

Biden'ın 'gördüğü'...

Geçtiğimiz günlerde Biden İsrailli 40 bebeğin kafasının kesildiğini "gördüğünü" söylemişti. Ancak daha sonra Beyaz Saray böyle bir görüntü olmadığını, Biden’ın da böyle bir şeyi görmediğini açıklamıştı.

Öte yandan Biden'ın ziyareti nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de "kaotik" bir atmosfer var. Şehir merkezi kapatıldı. Biden ve Netanyahu'nun buluşacağı mekanın etrafındaki barikatların etrafını yüzlerce silahlı İsrail güvenlik görevlisi sarmış durumda.

Biden ile Netanyahu basın toplantısında gazetecilerin sorularını almadı.