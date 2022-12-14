Biden, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasa tasarısını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato'da kabul edilen söz konusu yasa tasarısı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gitti. Biden, yasa tasarısını Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği tören ile imzaladı.

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşcinsel evliliklere yasal olarak izin verilirken, Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından söz konusu kararın da iptal edebileceği belirtilmiş ve iznin federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. (AA)