ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan "Evliliğe Saygı Yasası" başlıklı eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasa tasarısını oyladı.

Tasarı, 169 "hayır" oyuna karşı, 258 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi. Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşcinsel evliliklere yasal olarak izin verilirken, Yüksek Mahkeme'nin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından söz konusu kararın da iptal edebileceği belirtilmiş ve iznin federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. (AA)