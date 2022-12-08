ABD Sıtkı Ayan'ı yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Sıtkı Ayan, Bahaddin Ayan, Kasım Öztaş, Mustafa Ömer Kaptan ve Murat Teke ile bu kişilerle ilişkili şirketleri, yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Söz konusu kişilerin yaptırım listesine alınma sebebinin ise ABD'nin terör örgütü listesinde yer alan İran bağlantılı örgütlere destek verilmesi olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, bu isimlerden Sıtkı Ayan’ın şirketlerinin yaptırım altındaki İran petrolünü uluslararası piyasalarda sattığını, bu ticaret için uluslararası satış sözleşmeleri oluşturduğunu ve gerçekleştirilen satışlarla gelirin aklanmasına yardımcı olduğunu belirtti. Açıklamada, Ayan'ın bu ticareti İran Kudüs Gücü ile bağlantılı olarak yürüttüğü belirtildi.

Sıtkı Ayan daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddialarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ticari ilişkileri üzerinden gündeme gelmişti. Ayrıca ülkücü mafya Sedat Peker, videolarında Sıtkı Ayan ile Tayyip Erdoğan arasında bağlantı olduğu iddialarında bulunmuştu.