Biden 'Enflasyonu Düşürme Yasası'nı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle "Enflasyonu Düşürme Yasası"nı imzaladı.

Yasayla yenilenebilir kaynaklara geçişi hızlandırmayı amaçlayan enerji ve iklim programlarına yatırım yapmak, büyük ve kârlı şirketlerden en az yüzde 15’lik kurumlar vergisi almak ve reçeteli ilaç fiyatlarını düşürerek sağlık maliyetlerini azaltmak hedefleniyor.

Biden Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "ABD tarihindeki en önemli yasalardan biri" olarak nitelendirdiği yasa için "Amerikan halkı kazandı ve özel çıkarlar kaybetti" ifadesini kullandı.

Yasayla ilk kez belirli reçeteli ilaçların fiyatlarının düşürüleceğini söyleyen yasayla 13 milyon insanın sağlık sigortasından yılda ortalama 800 dolar tasarruf edeceğini kaydetti.

Yasayla gelecek 10 yıl içinde bütçe açığının 300 milyar doların üzerinde azaltılacağını söyleyen Biden, yasayla büyük şirketlere yüzde 15'lik bir asgari vergi uygulanacağını belirtti.

Enflasyon Düşürme Yasası'nın, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlar içinse 369 milyar dolarlık bütçe ayıracağı, ayrıca elektrikli araç almak isteyenlere ise 7 bin 500 dolarlık vergi indirimi sağlanacağı belirtildi.

ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla yasalaşan tasarı daha önce hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da onaylanmıştı.

Biden’ın ilerleyen süreçte yasa hakkında daha fazla ayrıntıları paylaşmak üzere çeşitli eyaletleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Enflasyonu Düşürme Yasası, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Biden yönetimi için "zafer" olarak değerlendiriliyor. Ancak yasa tasarısı Demokratlar tarafından geçen yıl ilk kez gündeme getirildiğinde 1,75 trilyon dolar gibi astronomik bir bütçeye sahipti. Yasa 437 milyar dolarlık bütçeyle yürürlüğe girdi.