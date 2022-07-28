Biden: Ekonominin küçülmesi şaşırtıcı değil

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,9 oranında küçülmesi hakkında, "FED enflasyonu düşürmeye çalışırken, ekonominin yavaşlaması sürpriz değil" açıklamasını yaptı.

Biden, ülkedeki istihdam oranın tarihi bir zirvede olduğunu belirterek, koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna krizinden ötürü ekonomide birçok zorluğun oluştuğunu söyledi.

Biden, "Biz doğru yoldayız, bu geçiş sürecinden daha güçlü ve güvenli çıkacağız. Ekonomik planım, elde ettiğimiz ekonomik kazançları kaybetmeden, enflasyonu düşürmeye odaklı" dedi.