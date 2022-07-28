ABD 'teknik olarak' resesyona girdi: Ekonomi yüzde 0,9 daraldı

ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verileri açıklandı. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,9 oranında daraldı.

Bloomberg anketine göre, yıllık bazda GSYH'nin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyüdüğü tahmin ediliyordu. ABD ekonomisi ilk çeyrekte de yüzde 1,6 oranında daralmıştı.

FED'den ekonomik krize karşı faiz artışı

ABD'de ekonomik aktivite son dönemdeki sert sıkılaşma döngüsünün etkisiyle yavaşlama yaşamıştı. ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayında 3 yılın ardından ilk kez faiz artırmış, devamında piyasada sıkılaşma hamlelerine devam ederek 1980'lerin başından bu yana görülen en agresif faiz artışı sürecine girmişti.

FED Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamada ülkede resesyon olmadığına iddia etmişti. Ekonominin resesyonda olduğuna inanmadığını söyleyen FED Başkanı, “Talep hâlâ güçlü ve ekonomi bu yıl büyümeye devam etme yolunda” dedi.

Resesyona girmeden enflasyonu düşürme ihtimali 'düşük'

Ülke ekonomisi için son dönemde gelen resesyon analizleri yılın ikinci yarısı için ılımlı bir durgunluğa işaret ediyordu. Verilerin yayınlanmasından önce yapılan Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin gelecek 12 ayda bir resesyon beklentisi de Haziran ayındaki yüzde 30 seviyesinden yüzde 47,5’e yükseldi.

18-22 Temmuz arasında yapılan MLIV Pulse anketine katılanların yüzde 51,8’i de FED’in ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonu düşürme ihtimalini “düşük” olarak değerlendirdi.

'Resesyondan kaçınmak mümkün'

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers “yumuşak inişin çok mümkün görünmediğini” söylerken, Hazine Bakanı Janet Yellen ise istihdam artışında bir yavaşlama olduğunu ancak resesyon emareleri görmediğini kaydetti.

Öte yandan FED yetkilileri şu ana kadar bir resesyondan kaçınmanın mümkün olduğunu ve yumuşak inişin sağlanabileceğini savundular.

Powell açıklamalarında fiyat istikrarını sağlamada başarısız olmanın, ABD ekonomisini resesyona sokmaktan “daha büyük bir hata” olacağını belirtmişti.