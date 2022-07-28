Avro Bölgesi'nde ekonomik güven en düşük seviyede: Resesyon sinyalleri

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artışının bölge ekonomisinin resesyona gireceği endişelerini tetiklemesi ve enerji kısıntısına dair endişeler üzerine, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven düştü. Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, Temmuz ayında ekonomik güven 99’a geriledi. Haziran ayında ekonomik güven endeski 103,5 puan seviyesindeydi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, hane halkının görünüme dair artan endişeleriyle tüketici güveni eksi 27 olarak düşüşte en büyük paya sahip. Ankete katılan tüm sektörlerde iyimserlik de azaldı. En büyük düşüş sanayi ve hizmet sektöründe gerçekleşirken perakende ve inşaat sektörlerinde de güven düştü.

Rusya'nın Batı’nın yaptırımlarına karşılık, Avrupa’ya doğalgaz akışını sınırlandırması endişeleri artırıyor. Gaz akışının tamamen kesilmesinin şirketlerde üretim kesintisine neden olabileceği belirtiliyor.

Avrupa'da yarın yapılacak açıklamada da bölgede ikinci çeyrek büyüme verisinin düşmesi bekleniyor.

Goldman Sachs’a göre, mevcut tabloda Avro Bölgesi resesyona girdi. Banka resesyonun yıl sonuna kadar devam edeceği açıkladı.