Biden: Çin'le birlikte çalışmaya hazırız

ABD başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Endonezya'daki G20 zirvesinin oturum aralarında yaptığı ilk yüz yüze görüşmeden önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

"Dünya, inanıyorum ki, Çin ve ABD'nin iklim değişikliklerinden gıda ve güvenliğe kadar küresel zorlukların ele alınmasında kilit roller oynamasını bekliyor" diyen Biden ayrıca Çin ve ABD'nin "farklılıklarımızı yönetebileceklerini" göstermeleri gerektiğini vurguladı.

ABD başkanı ayrıca Çin'e, "eğer Pekin'in istediği buysa", ülkelerinin beraber çalışmaya hazır olduğuna dair güvence verdi. Biden, "Dünya, inanıyorum ki, birlikte çalışabilmemizi bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmaya hazır. Sizin de istediğiniz buysa, birlikte çalışalım" dedi.