Biden Çin ekonomisi için 'saatli bomba' dedi

ABD Başkanı Joe Biden Çin'i ekonomik zorlukları nedeniyle "saatli bomba" diye tanımlarken, Çin'in zayıf büyüme nedeniyle başının dertte olduğunu savundu.

Utah'ta bir siyasi bağış toplama etkinliğinde konuşan Biden, Çin için "Bazı sorunları var. Bu iyi değil çünkü kötü insanlar sorunları olduğunda kötü şeyler yaparlar" ifadelerini kullandı.

Biden Haziran ayında yine bir siyasi bağış toplama etkinliğinde yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için "diktatör" demişti. Çin Biden'ın bu sözlerini provokasyon diye nitelemişti.

Biden bu açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Haziran ayında yaptığı Çin ziyaretinin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yapmıştı.

Temmuz ayında Çin'in tüketici sektörü deflasyona girmiş ve fabrika çıkış fiyatları düşmeyi sürdürmüştü.

Reuters'a göre dünyadaki başka yerlerdeki enflasyonun aksine Çin durgun tüketici fiyatları ve ücretlerle çok daha yavaş bir ekonomik büyüme çağına girebilir. Ajans diğer yandan dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin yüksek enflasyonla mücadele ederken güçlü bir işgücü piyasasını gördüğünü yazdı.

"Çin'in başı dertte" diyen Biden, Çin'e zarar vermek istemediğini ve ülkeyle "rasyonel bir ilişki" kurmak istediğini ileri sürdü.

Biden'ın Çarşamba günü imzaladığı kararnameyle, ABD'lilerin yarı iletkenler, kuantum teknolojileri ve belirli yapay zeka sistemleri geliştiren Çinli firmalara yatırımları kısıtlanmıştı.