Biden: ABD'nin Avrupa'da biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğu kesinlikle doğru değil

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın ABD'nin Avrupa'da kimyasal veya biyolojik silahlar bulundurduğu yönündeki iddiasının doğru olmadığını söyledi. Biden yaptığı konuşmada "Putin, Amerika'nın Avrupa'da biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu iddia ediyor. Kesinlikle doğru değil. Garanti ederim. Ayrıca Ukrayna'nın biyolojik ve kimyasal silahları olduğunu öne sürüyorlar. Bu onun, ikisini de kullanmayı düşündüğünün açık bir işareti" dedi.