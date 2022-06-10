Biden: ABD'deki enflasyon artışının nedeni Ukrayna'daki savaş

ABD Başkanı Joe Biden bugün açıklanan "Tüketici Fiyat Endeksi" raporunun ardından ülkedeki enflasyon artışı hakkında açıklamalarda bulundu. Biden enflasyonla mücadelenin "en büyük ekonomik öncelik" olduğunu belirtirken, ülkedeki yüksek fiyatlara Rusya- Ukrayna savaşının neden olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, "Benzin pompasındaki fiyatlar enflasyonun önemli bir parçası ve Ukrayna'daki savaş bunun en önemli nedeni. ABD gelecek yıl rekor miktarda petrol üretme yolunda ilerliyor. Ancak, ülkedeki petrol, gaz ve rafineri endüstrilerinin, aşırı kâr elde etmek için Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu zorlukları kullanmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Petrol ve gaz şirketlerine "aşırı kâr" gütmeme çağrısında bulunarak, ABD Kongresi'nden halkın yüksek fiyatlarla mücadele etmesine yardımcı olacak bir yasa çıkarmasını isteyen Biden, “Kongre'yi bu ay nakliye maliyetlerini azaltmak için bir yasa tasarısı hazırlamaya ve masama getirmeye çağırıyorum, böylece malların fiyatını düşürebiliriz" dedi. (İHA)