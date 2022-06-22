Biden ABD Kongre'sinden 3 aylık benzin vergisi muafiyeti istedi

ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin petrol fiyatlarının artmasına neden olduğunu söyleyerek, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi ve savaşın başlamasından bu yana, benzin fiyatları ABD’de ve dünyanın her yerinde arttı" dedi. Biden ABD Kongresi'ne yaptığı çağrıda, artan petrol fiyatlarının düşürülmesi için satın alınan her galon benzin başına 18 centlik federal verginin askıya alınmasını istedi.

'Kâr etme zamanı değil, savaş zamanı'

Biden, "Şirketlerden bu 18 centlik indirimin her kuruşunu tüketicilerin lehine yansıtmasını istiyorum. Şu anda kâr etmek için zaman yok" ifadelerini kullanarak, eyaletleri de benzin vergisini askıya almaya çağırdı.

Joe Biden, "Benzin istasyonu işleten ve bu fiyatları belirleyen şirketler için mesajım gayet açık. Bunlar normal zamanlar değil, savaş zamanı. ABD halkının rahatlamaya ihtiyacı var" dedi. Biden ayrıca benzin arzını arttırmanın da petrol fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

'Petrol fiyatlarındaki artışın sebebi Putin'in savaşı'

Petrol fiyatlarındaki artışın ABD ve diğer ülkelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşına karşı verdiği cevapların bir etkisi olduğunu söyleyen ABD Başkanı, "Bu sadece Putin'in Ukrayna'yı işgali değildi, ayrıca ABD'nin ve diğer özgür ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görmediği bir savaşı reddetmesiydi. O zamandan beri Ukrayna'ya askeri teçhizat, ekonomik ve insani yardım yaparken, Rus bankacılığı ve endüstrileri de dahil olmak üzere, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Rusya'dan petrol almayı bıraktık. Avrupa'daki ortaklarımız da daha yüksek gaz fiyatları göreceklerini bilmelerine rağmen aynısını yaptı" dedi.

Biden, "Putin'in öldürücü yöntemlerine göz yumabilirdik ve benzin fiyatı bu şekilde yükselmemiş olurdu. Ancak bunun yanlış olacağına inanıyorum. Özgür dünyanın başka seçeneği yoktu. ABD ve Batı buna seyirci kalamazdı. Ukrayna halkının yanında olmayı seçtik" dedi.

Biden, "Benzin fiyatları ABD'de galon başına neredeyse 2 dolar arttı, çünkü Vladimir Putin Ukrayna'ya acımasız bir saldırı yaptı. Ve şimdi bunun getirdiği zorluğunu azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu da daha fazla enerji üretmemiz ve kullanmamız gerektiği anlamına gelmektedir" şeklinde konuştu.

Vergi muafiyeti hazineye 10 milyar dolara mâl olacak

Biden, öte yandan petrol kullanımını azaltmak için elektrikli araçların fiyatlarının düşürüleceğini ve büyük otomobil şirketlerinin elektrikli araç satışlarını 2030'a kadar yüzde 50'ye, 2035 yılına kadar ise yüzde 100'e kadar çıkarmasının hedeflediğini söyledi.

ABD’de, benzinden galon başına yaklaşık 18 cent ve motorinden de 24 cent vergi alınıyor. Biden'ın önerisi üzerine akaryakıt vergileri Eylül ayına kadar kaldırılmasının ABD hükümetine maliyetinin 10 milyar dolar olacağı belirtiliyor.