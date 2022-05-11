Beytepe'deki plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda hukuka aykırı Çankaya İlçesi, Lodumu (Beytepe Köyü) Mahallesi, 28682 ada 1 parsel Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yürütmesini durdurdu.
Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "İller Bankası’nın da müdahil olduğu davada, sosyal altyapı standardını düşüren plan değişikliğiyle ticaret ve turizm öngörülmüştür. Kamu yararı olmayan plan değişikliğinde yargı da verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile bunu ortaya koydu. Bu kararla uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararların verilmesi engellenmiş oldu" diye konuştu.
'Plan değişikliği hukuka, şehircilik ve planlama ilkelerine, kamu yararına aykırı'
Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan ifadelere de dikkat çekti: