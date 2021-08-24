Beyrut'taki patlamayla ilgili İngiliz kimyasal şirketine dava

Lübnan, 2020'de Beyrut Limanı'nı yerle bir eden patlama nedeniyle İngiliz kimyasal şirketi Savaro'ya dava açtı.

Sputnik Türkiye'nin Financial Times'tan aktardığı habere göre, Londra Yüksek Mahkemesi'nde açılan tazminat davasında İngiliz kimyasal şirketi patlamaya neden olan "2 bin 750 ton amonyum nitratı doğru düzgün depolamamakla" suçlandı.

Lübnanlı avukatların dava başvurusunda, Savaro'nun malı olan patlayıcı maddelerin 2013'te Mozambik'e nakledilmesi sırasında kargo gemisinin batması sonucu amonyum nitratın Beyrut Limanı'na çıkarıldığı belirtildi. İngiliz kimyasal şirketinden talep edilen tazminat miktarı aktarılmadı.

İngiliz kimyasal şirketinin avukatı Richard Slade ise Savaro'nun dava dosyasında belirtilen anlaşmalara hiçbir zaman dahil olmadığını savundu.

Patlama ekonomik krizdeki Lübnan'a yaklaşık 4 milyar dolarlık hasara mal olmuş, 280 kişi yaşamını yitirmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.