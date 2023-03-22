Beyrut'ta hayat pahalılığı protestosu: Göstericiler hükümet sarayına girmeye çalıştı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bugün binlerce kişi toplumsal koşulların kötüleşmesini ve hayat pahalılığını protesto etti.

Hükümet sarayı binasına girmeye çalışan göstericilere polis biber gazıyla saldırdı. Bazı göstericiler yaralandı.

TASS'ın haberine göre eyleme katılanlardan mühendis Hüseyin Hammud sendikaların çağrısı üzerine binlerce kişinin Beyrut'un merkezindeki Riada Solha meydanında toplandığını söyledi.

Lübnan halkının, ulusal para biriminin değer kaybı sonucu artan fiyatlar nedeniyle öfkeli olduğunu belirten Hammud "Hükümet durumu iyileştirmek için hiçbir şey yapmıyor, bu yüzden halk haklarını korumak için sokağa çıktı" dedi.

Lübnan poundu dün büyük değer kaybetmiş, 1 ABD doları bir günde 100 bin pounddan 120 bin pounda yükselmişti.

Ülkenin para birimi Ekim 2019'dan beri ABD doları karşısında 80 kat değer kaybetmişti.