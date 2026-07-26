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Beypiliç fabrikasında zehirlenme: 34 işçi hastaneye kaldırıldı

Bolu’da Beypiliç’e ait tesisin kesimhane bölümünde yapılan ilaçlama sonrası 34 işçinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 26.07.2026 , 22:26

Bolu’da Beypiliç beyaz et entegre tesisindeki kesimhanede yapılan ilaçlama sonrası 34 işçinin kimyasal maddeden etkilendiği ileri sürüldü.

DHA’nın haberine göre Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki beyaz et entegre tesisinin kesimhane bölümünde, temizlik için ilaçlama yapıldı.

İddiaya göre; sabah saatlerinde mesaiye gelen işçiler, ilaçlama nedeniyle oluşan kimyasal maddeden etkilendi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kimyasal ilaçlamadan etkilendiği belirtilen 34 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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