Beypiliç fabrikasında iş cinayeti

Bolu'da merkeze bağlı Vakıfgeçitveren köyünde faaliyet gösteren Beypiliç fabrikasında bir işçi banda sıkışarak yaşamını yitirdi.

ANKA'nın haberine göre fabrikada işçi olarak çalışan Recep Semiz (50) canlı kabul bölümünde bulunan bantlara sıkıştı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Semiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede Recep Semiz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Semiz'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.