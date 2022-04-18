Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında patlama meydana geldi. Sokakta oluşan yoğun duman nedeniyle bir bina tahliye ediliyor. (İHA)
Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında patlama
Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında patlama meydana geldi.
Haber Merkezi
Serdar Şahinkaya
soL - Kocaeli
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında patlama
Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında patlama meydana geldi.
Haber Merkezi
Beyoğlu’nda yeraltı kablolarında patlama meydana geldi. Sokakta oluşan yoğun duman nedeniyle bir bina tahliye ediliyor. (İHA)