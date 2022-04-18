Ağbaba da cumhurbaşkanı adayını açıkladı, aynı ismi işaret etti

CHP Emek Büroları Koordinatörü ve CHP Esnaf ve Sanatkârlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gönlündeki cumhurbaşkanı adayının partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

“Biz Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını çok isteriz. Bizim Genel Başkanımızın her türlü vasfı cumhurbaşkanlığına uymaktadır. Kılıçdaroğlu hiçbir yolsuzluğa bulaşmamış, devleti bilen, ailesinden kimsenin kötü anılmadığı bir devlet adamıdır” diyen Ağbaba, “Ancak kararı verecek olan altılı masadır” diye ekledi.

'Kamuoyu bu isimleri tartışırken biz bunlara gülüp geçiyoruz”

Gerçek Gündem’den Elif Ünsal’a konuşan Ağbaba, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Altılı masanın kurulmasında ve bir arada kalmasında en önemli faktör de Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Altılı masa, partilerin oy oranlarına bakılmaksızın bütün siyasi partilerin eşit anlamda temsil edildiği bir masadır. Tabii ki adayın CHP’li olması doğal, bu bağlamda adayın CHP Genel Başkanı olmasından daha doğal bir şey de yok. Ama tekrar söylemek isterim ki biz altılı masanın iradesine saygılıyız. Zaman zaman sağ ya da sol troller tarafından ortaya bazı isimler atılıyor, kamuoyu bu isimleri tartışırken biz bunlara gülüp geçiyoruz.”

'AKP’ye oy vermeyi düşünmediği halde oy vereceğini söyleyen kitle AKP’nin oyunu biraz daha yüksek gösteriyor'

Ağbaba, anketleri de şöyle değerlendirdi:

“Tüm anketlere güvenmek mümkün değil. Aslında AKP, anketlere göre siyasi tavır alan ve manevralar yapan bir siyasi parti. Erdoğan’ın vermiş olduğu demeçler, attığı adımlar, söylediği sözler tamamen anketlere dayanıyor. Anketlerle iktidara gelen bir parti, anketlerin doğruluğunu kabul etmiyorsa burada AKP ya da Cumhur İttifakı açısından büyük bir sorun var demektir. Biz ise 1-2 ankete bakarak değerlendirmiyoruz. Hem kendi içimizde yapmış olduğumuz anketler var hem de ortalama anketler göz önüne alındığında Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı karşısında olağanüstü bir oy kaybı olduğunu da görüyoruz. Bu dönemde anket yaparken insanlar çok da cesaretle cevap veremiyor. AKP’ye oy vermeyi düşünmeyen insanlar bazen korktukları için ‘AKP’ye oy vereceğim’ diyor. Kararsızlar ve AKP’ye oy vermeyi düşünmediği halde oy vereceğini söyleyen kitle AKP’nin oyunu biraz daha yüksek gösteriyor. Bence sandıktan çok daha farklı bir sonuç çıkacak.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP PM Üyesi Eren Erdem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etmişti.