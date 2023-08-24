Beyoğlu'nda yangın: Binalarda hasar oluştu

İstanbul Beyoğlu'nda berber dükkanının arka tarafındaki alanda başlayıp yandaki bina ve otele sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki tek katlı berber dükkanının arka tarafındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, dükkanın yan tarafındaki 4 katlı bina ile arka kısımdaki otele de sıçradı.

Oteldekiler binayı boşaltırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, otelin pencereleri ile alevlerin sıçradığı binanın dış cephesinde hasar oluştu.