Beyoğlu'nda otel inşaatında yangın: Mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otel inşaatının 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caddeye girişler polis ekipleri tarafından kapatılırken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı katta mahsur kalan 4 işçiyi tahliye etti.

Tahliye edilen işçiler sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerindeki çalışmaların ardından cadde yaya trafiğine yeniden açıldı. (AA)