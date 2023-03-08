Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan Taksim'deki 8 Mart eylemine yasaklama

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Taksim'de, "Feminist Gece Yürüyüşü"nün yapılmasını yasakladı.

Açıklamada, "8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemi, basın açıklaması vb. eylem ve etkinliklerinin yasaklandığı" ifade edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinde toplanma çağrılarının yapıldığı Taksim Meydanı da dahil olmak üzere Beyoğlu ilçesinde hiçbir meydan, cadde ve alan toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak belirlenmiş alanlardan değildir" denildi.