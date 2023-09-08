Beyoğlu Belediyesi bütçe açığını yine satışla kapatacak: 37 taşınmaz satılacak

AKP'li Beyoğlu Belediyesi, kentsel yenileme projesi olan Taksim 360 Projesi'nin de arasında olduğu 37 taşınmazı satışa çıkarttı.

Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre; Beyoğlu Belediyesi, dün gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında Tarlabaşı’nda bulunan Taksim 360 Projesi’nde 14, Örnektepe’de 13 daire ve 10 ayrı mülk olmak üzere 37 taşınmazın satılmasını görüştü. Komisyon, olumlu görüş verdikten sonra satış teklifi bugün, belediye meclisine sunuldu.

Belediye, taşınmaz satışlarıyla birlikte 2023 yılında üçüncü kez bütçe açığını kapatmak için satış yolunu seçti. İstanbul’un en değerli projelerinden biri olan ve belediyeye ait 1453 metrekare alanda 14 dairenin olduğu Taksim 360 Projesi’ndeki taşınmazların satışı ile yıl sonuna kadar bütçe açığının kapanması tahmin ediliyor.

CHP Beyoğlu Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Süleyman Solmaz konuya ilişkin, “Tarlabaşı'nda bulunan belediyenin sahip olduğu Taksim 360 Projesi’deki 14 daireyi satıyorlar, metrekaresi 10 bin dolar. İBB’nin mülk sahibi olduğu Gaziosmanpaşa’da Venezia mülkü var. AKP diyor ki ‘Bunlar sosyal konut, burada kentsel dönüşüm talebi olanlara tahsis edin’ diyor. İBB de diyor ki ‘burası sosyal konut değil, lüks konut. İnsanları buraya götürsek bile sosyal uyumsuzluk yaşanır. Ben bunları satayım para kazanayım, başka yerde yapalım’ diyor. Ama Tarlabaşı bulvarındaki bu da kentsel yenileme projesi ama sen satıyorsun?” dedi.