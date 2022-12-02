Beylikdüzü'nde bir evde ölü bulunmuştu: Annesinin ifadesi ortaya çıktı

Muhammet Yusug Tekin (20) ile Duygu Unutmaz (19)'ın cesedi İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katında bulunmuştu.

DHA'nın haberine göre, Muhammet Yusug Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'Gece elinde silahla eve geldi'

Annesi ve abisinin verdiği ilk ifadede, Muhammet Yusug Tekin'in aranması olduğunu ve gece elinde silahla eve geldiğini bir süre sonra ise sevgilisi olduğunu öne sürdükleri Duygu Unutmaz'ın yanına geldiğini belirttikleri öğrenildi.

Annenin saat 10.30 sıralarında eve girdiğinde oğlu ile genç kızın başlarını yan yana dayayarak intihar edeceklerini söylediklerini kendisinin odadan çıktığında ise silah sesini duyduğunu söylediği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken bir mahalle sakini de, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu.