Beylikdüzü'nde evde iki ceset bulundu

İstanbul Beylikdüzü'nde saat 10.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede meydana gelen olaya göre Muhammet Yusug Tekin'in Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.