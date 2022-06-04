Beylikdüzü’nde bankayı soyan 4 kişi yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 27 Mayıs'ta yaşanan banka soygununun detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre bankaya gelen iki soyguncudan biri güvenlik görevlisinin silahını alırken, diğer soyguncu ise vezneye yöneldi. Soyguncular bu sırada sattığı arsanın parasını yatırmak için bankaya gelen yabancı uyruklu şahsın 180 bin dolarını silah zoruyla aldı. Zanlılar ayrıca banka veznesinde bulunan bin 210 euro, 30 bin 255 dolar ve 137 bin lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Konu ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olayı gerçekleştiren iki zanlı ve onlara yardım eden diğer iki kişinin kimlikleri tespit edildi. Yapılan çalışmaların neticesinde Ahmet U. S.(33), Yunus Ç.(25), Mehmet A.(30) ve Delal T.(26) isimli zanlılar yakalandı. 4 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam etiği öğrenildi. (İHA)