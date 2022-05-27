Beylikdüzü'nde banka soygunu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir banka silahlı 2 kişi tarafından soyuldu.
DHA'nın haberine göre Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bankaya saat 17.00 sıralarında gelen 2 kişi, güvenlik görevlisini tehdit ederek etkisiz hale getirdi.
Soyguncuların 80 bin doları alarak kaçtığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanığı Kamil Akyapı, "Ben yan tarafta okulda çalışıyorum. 2 kişiydiler, silah çekip bankayı soydular, sonra çekip gittiler" dedi.
Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürüyor.