Beykozlular ormanların imara açılmasına karşı İBB önünde eylem yaptı: Uyarıyoruz!

Beykoz Çevre Dayanışması ve Beykoz Kent Dayanışması, Beykoz Ormanları’nın KİPTAŞ tarafından özel orman statüsüyle imara açılmasına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı.

Eyleme Kuzey Ormanları Savunması ve Validebağ Savunması üyeleri de destek verdi.

İBB önünde yapılan basın açıklamasında, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın kamu yararı gözeterek bu projeden çekilmek ve özel ormanlarını kamuya açmak zorunda olduğu vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bizler Beykoz çevre gönüllüleri olarak, Beykoz Ormanları'nın imara açılması ve rant çevrelerine peşkeş çekilmesine karşı 2018'den bu yana süren mücadelemizin devamı olarak 12 haftadır nöbetteyiz.

Beykoz Dereseki Mahallesinde İBB şirketi KİPTAŞ’a ait 550 bin m2 özel orman bulunmaktadır. Yaklaşık yarısı bir önceki Kiptaş yönetimince genel kurul onayı olmadan 5'li çete diye tanımlanan şirketlerden Kalyon Holding'in sahibi Ömer Faruk Kalyoncu'nun da kurucuları arasında bulunduğu Nun Vakfı'na m2'si aylık 7 kuruş +KDV bedelle 50 yıllığına peşkeş çekildi. İmamoğlu yönetimi tarafından yapılan incelemede ise imar mevzuatına ve orman kanununa aykırı binalar tespit edildi, Beykoz Belediyesi'nden bu yapıların Ocak 2022 sonuna kadar kaldırılması istendi ve bir önceki Kiptaş yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

2018 yılında Nun Okulları'ndan arta kalan özel ormanda Kiptaş villalar yapmayı planladı. Yüklenici firma ise yönetim kurulunda yine Ömer Faruk Kalyoncu’nun bulunduğu ZRS Yapı İnşaat firmasıydı. Mimarlar Odası'nın açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak sonrasında bu karar kaldırıldı, villalar yerine 3 ve 4 katlı bloklar yapımı planlandı. Bu arada 2019 Haziran ayında İBB yönetiminin İmamoğlu’na geçmesine ve Kiptaş yönetim kurulunun değişmesine rağmen 2021 Nisan ayında yeni projeye inşaat ruhsatı alınmıştır ve yüklenici firma ZRS Yapı İnşaat ile ilişki sürmektedir.

Gün geçtikçe büyüyen iklim krizi tüm canlıların yaşamını tehdit ediyor. İnsanlar bu iklim krizinin pençesinde yaşamaya çalışıyor. Ve tabii ki iklim krizinden en çok etkilenen yine yoksullar oluyor. Birçok canlı, kapitalizmin yarattığı iklim krizi sebebiyle yaşamını yitiriyor, dereler kuruyor, denizler müsilajla kaplanıyor, ormanlar yanıyor. Burjuva siyasetçiler, iklim krizine karşı mücadele ettiklerini iddia ederek halka yalan söylüyor. İklim krizine karşı etkin çözüm için mücadele edeceğiz. Ormanların katledilmesine, derelere bent vurulmasına izin vermeyeceğiz!

İmamoğlu milyonlarca m2 ormanı yok ederek İstanbul’un doğasını da katledecek olan Kanal İstanbul projesine bu nedenle karşı değil mi? Projeye “Beton Kanal” adını bu nedenle takmadı mı? İBB meclisinden geçen tarihi Beykoz Çayırı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürecek imar planı değişikliğini veto etmedi mi? İBB İstanbul İklim Vizyonunu açıklayan kendisi değil mi?

“En Yeşil Ofis” hedefiyle Kasım 2021 itibariyle "Kağıtsız Ofis Konsepti”ne geçerek ekolojik duyarlılık oluşturmayı hedeflediğini iddia eden KİPTAŞ, Beykoz Ormanları'nda ne planlamaktadır?

İBB bir kamu kurumudur. İBB iştiraki KİPTAŞ kamu yararı gözeterek bu projeden çekilmek ve özel ormanlarını kamuya açmak zorundadır.

İBB'yi ve KİPTAŞ'ı uyarıyoruz. Elinizi Beykoz Ormanları'ndan çekin ve derhal bu ekolojik kıyım projelerinden çekilin!"