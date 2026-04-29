Beykoz Belediyesi davasında ara karar: Köseler'in tutukluluğuna devam kararı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanıklı Beykoz davasının görülmesine İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Köseler savunmasında, "Tahliye verdiğiniz gün 24 saat arasında ne değişti? 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne soruyorum. Benim aleyhime tek bir delil mi var? Ben bugün iktidarın belediye başkanı olsam o 18 bu tutuklama nedenlerini yazamaz. Çok istiyorlarsa er meydanı orada. Sandığı kursunlar çıkıp yarışalım. Mert olan sahaya çıkar, orada mücadelesini verir. Benim veremeyeceğim bir hesabım yok. 425 gündür, delilsiz ispatsız bir şekilde yatmam kimin işine geliyor?" diye sordu. Tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de arasında bulunduğu 4'ü tutuklu, biri firari tutuklu, 26 sanıklı Beykoz davasının görülmesine İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile diğer tutuklu sanıkların yanı sıra bazı sanıkların, avukatlarının hazır bulunduğu duruşma cezaevi aracının gecikmesi nedeniyle yaklaşık 1,5 saat gecikmeyle 11.30 sıralarında başladı.

Duruşmayı sanık yakınlarının yanı sıra CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Zeynep Rabia Yılmazer Aka, Ceylan Mercan, Haydar Karasu, CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, Beykoz Belediye Meclis Üyeleri ile Beykozlu vatandaşlar da izledi. Köseler alkışla karşılandı, "Beykoz seninle gurur duyuyor" sloganı atıldı.

'Bu iddianamenin kabul edilmemesi gerekirdi'

ANKA'nın haberine göre, sanık avukatları beyanlarında Beykoz Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanmış olan iddianamenin kovuşturma yürütülmesi için yeterli olmadığına dikkat çekti. Bir sanık avukatı duruşmadaki beyanında, “Bu iddianamenin kabul edilmemesi gerekirdi diye düşünüyorum. 16 aydır rakamlar netleşmiş değil. Bu rakamlar tamamlandıktan sonra da kovuşturma yürütülebilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

'Suçun şahsiliği nerede kaldı?'

Tutuklu sanıklardan Havva Dindar’ın avukatı da, “Bir kamu zararından bahsediliyor. Şu ana kadar kamu zararının belirlenememesinin bedelini müvekkil ödeyemez. Kimin ne yaptığına dair savcılığın bir değerlendirme yaptığını görmedik. Yıldız Güneş’in ‘Önceden böyle işler yapılıyordu’ beyanı dikkate alınmadı. İddianameye göre ihaleyi fesada uğratanların tutuksuz yargılandığını görüyoruz. Bir de çok abes bir şey görüyoruz. Dosyadaki sanıklardan birinin firari olmasından dolayı diğer sanıkların da kaçabileceği değerlendirmesinde bulunmuş savcı bey. Suçun şahsiliği nerede kaldı? Müvekkilim kendi gelip teslim oldu. Kendi ayaklarıyla teslim olmuş biri, bir kişi kaçtı diye kaçma şüphesiyle tutuklu. O zaman müvekkilimin kaçmamasına bakarak diğer sanıkların da kaçmayacağı değerlendirmesi de yapılabilirdi” şeklinde konuştu.

Köseler: Çok istiyorlarsa er meydanı orada, sandığı kursunlar çıkıp yarışalım

Daha sonra savunmasına başlayan Alaattin Köseler ise şöyle konuştu:

"Tahliye verdiğiniz gün 24 saat arasında ne değişti? 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne soruyorum. Benim aleyhime tek bir delil mi var? Ben bugün iktidarın belediye başkanı olsam o 18 (Ağır Ceza Mahkemesi) bu tutuklama nedenlerini yazamaz. Çok istiyorlarsa er meydanı orada. Sandığı kursunlar çıkıp yarışalım. Mert olan sahaya çıkar, orada mücadelesini verir. Benim veremeyeceğim bir hesabım yok. Vicdanları yaralamayan hakkaniyetli bir karar çıkmasını yüce heyetinizden bekliyorum. 425 gündür, delilsiz ispatsız bir şekilde yatmam kimin işine geliyor?

'Savcı 4483 sayılı yasadan dolayı arkadan dolanarak örgüt yaratmaya çalışıyor'

Bu davada 78 eylem var. Bunun 64 tanesi doğrudan temin. Beykoz Savcısı 59 gün sonra, 4483 sayılı kanun kapsamında araştırılması için izin istiyor İçişleri Bakanlığından. 78 eylemden 64’ü için izin isteyip dosyaya sokuyorsun kalabalık görünsün diye. Yani 4483 sayılı yasadan dolayı arkadan dolanarak örgüt yaratmaya çalışıyor... Örgüt yapısı içinde de özel kalem müdürünün atandığı günü yazıyorsun. Ben başta örgüt kurucusu falan değildim. Bir baktım ki örgüt olmuşuz."

Tutukluluğun devamına karar verildi

Savunmaların ve taleplerin alınmasının ardından mahkeme heyeti Köseler dahil tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının devamına karar verdi ve duruşmayı 5 Haziran 2025 tarihine erteledi.