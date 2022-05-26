Beyazıt'taki çatışmada yaralanan oyuncu Kamran Dadaşzade yaşamını yitirdi

İstanbul'da, Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 53 yaşındaki Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadaşzade yaşamını yitirdi.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada arda kalan Dadaşzade, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Dadaşzade, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaşamını yitirdi.

Bir süredir ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan Kamran Dadaşzade, Azerbaycan Sumgayıt Devlet Dram Tiyatrosu'nda oyunculuk yaparken Azerbaycan ve Türkiye'de bir çok dizide rol almıştı.

16 ve 20 yaşında iki kız çocuğu babası olan Dadaşzade ek olarak da elektrik işleri ile uğraşıyordu. Kamran Dadaşzade'nin o gün elinde taşıdığı malzeme çantası ile elektrik işlerini yapacağı iş yerine doğru yürüdüğü ve çatışmanın ortasında kaldığı öğrenildi.