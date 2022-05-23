Beyazıt'ta silahlı çatışma: 1'i polis 6 kişi yaralandı

Fatih Beyazıt Kapalıçarşı girişinde Çadırcılar Caddesi husumetli esnaf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerinin yükseldiği çarşıya ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memuru G.K. yaralandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Fatih'teki silahlı kavgada 1'i polis memuru 6 kişinin yaralandığı belirtildi. İstanbul Valiliği, olay sonrasında 27 kişinin de gözaltına alındığı açıkladı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda bir polis memurunun yaralandığı, bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği: 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir

İstanbul Valiliği tarafından Fatih'teki silahlı kavgaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir" denildi.