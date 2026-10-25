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'Beyaz TV’de jandarma araması' iddiası: Osman Gökçek reddetti

Odatv, Beyaz TV’nin Ankara merkezinde geçen hafta jandarma ekiplerince arama ve inceleme yapıldığını öne sürdü. Haberde kanalın geçmiş dönem mali kayıtlarının da gündeme geldiği belirtilirken AKP’li Osman Gökçek, arama iddiasını reddetti.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 25.10.2026 , 11:45

Odatv’nin haberine göre, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in adıyla anılan Beyaz TV’nin Ankara merkezinde geçtiğimiz hafta jandarma ekiplerince arama ve inceleme gerçekleştirildi. 

Aramanın hangi soruşturma kapsamında yapıldığı ve hangi kayıtların incelendiği konusunda ise kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Eski muhasebe sorumlusunun yeniden çağrıldığı öne sürüldü

Odatv, kanalda uzun süre muhasebe sorumlusu olarak çalıştıktan sonra yaklaşık iki ay önce işten ayrılan bir personelin yeniden kuruma çağrıldığını yazdı. Haberde, bu gelişmenin geçmiş dönem mali kayıtlarına yönelik incelemelerle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Haberde ayrıca Beyaz TV Yayın Koordinatörü Yeliz Tercanlı’nın gelir düzeyi ve harcamalarına ilişkin iddialara yer verildi. Ancak söz konusu iddiaların dayanağı ve olası incelemenin kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Osman Gökçek: Arama iddiası kesinlikle söz konusu değil

Odatv’nin haberinin ardından açıklama yapan Osman Gökçek, Beyaz TV’nin Ankara merkezinde arama yapıldığı iddiasını reddetti.

Odatv’yi kendisi ve Beyaz TV üzerinden bir karalama kampanyası yürütmekle suçlayan Gökçek, haberdeki iddiaların asılsız olduğunu savundu. Gökçek, hukuki haklarını kullanacağını belirterek Odatv’ye tepki gösterdi.

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