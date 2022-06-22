Beyaz TV Şahan'ı hedef aldı: Şahan'dan 'donaaaaaat'lı yanıt

Şahan Gökbakar, Muğla Marmaris'te akşam üzeri başlayan orman yangınına neden söndürme uçağıyla müdahale edilmediğini sorarak tepki gösterdi.
Beyaz TV de Şahan Gökbakar'ı hedef aldı. Kanalda yayınlanan bir programda altyazıda "fırsatçı Şahan provokasyon başlattı" denildi.
Şahan Gökbakar da son günlerin popüler videosuna gönderme yaparak "Demona karşı, zuzulaya karşı, afarite karşı sağdan solaaaaaa önden arkayaaaaa Donaaaaaat.. Donaaaaaat" diye yanıt verdi.
Demona karşı, zuzulaya karşı, afarite karşı sağdan solaaaaaa önden arkayaaaaa Donaaaaaat.. Donaaaaaat🤣🤣 pic.twitter.com/pkCXCYuZeA— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) June 22, 2022