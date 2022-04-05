Beyaz Saray'dan 'Buça açıklaması': Soykırım olduğuna dair henüz yeterli kanıt göremiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan gazetecilere verdiği demeçte, Moskova'yı soykırım yapmakla suçlamak için henüz yeterli kanıt olmadığını söyledi. Ancak Sullivan, ABD'nin Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini doğruladığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin Buça'yı geri almasının ardından Rusya'yı soykırım yapmakla suçlamıştı.

Pazartesi günkü Beyaz Saray basın brifingi sırasında Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin konuğu olarak konuşan Sullivan, Ukrayna'nın Buça iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu, elbette, şimdiye kadar gördüklerimize dayanarak her gün izlemeye devam ettiğimiz bir şey. Zulüm gördük, savaş suçları gördük. Henüz Ukrayna halkının sistematik bir şekilde hayatından yoksun bırakıldığını ve bunun soykırım düzeyine yükseldiğini görmedik, ama yine de bu takip etmeye devam edeceğimiz bir şey."

Brifingin ilerleyen saatlerinde Sullivan, ABD'nin Ukrayna'daki gazetecilerden ve doğrudan Ukrayna hükümetinden toplanan kanıtları gözden geçirdiğini ve gerekirse "soykırım tanımını değiştireceğini" kaydetti.

Sullivan konuşmasının devamında "Bu cephede Başkan Biden bir liderdi. Ortaya çıktı ve 'Putin bir savaş suçlusu' dedi ve birçoğunuz buna kaşlarını kaldırdı" dedi. Biden'ın danışmanı "Şimdi bugün Buça'dan çıkan sahneleri görüyorsunuz ve bu yüzden doğruya doğru, eğriye eğri demekten, açıkça konuşmaktan çekinmeyecek, ABD hükümeti de aynı şeklide." ifadelerini kullandı.