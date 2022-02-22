Beyaz Saray yetkilisi: Rusya'nın eylemleri 'istila' anlamına gelmektedir

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın Donbass'taki bölgelere asker konuşlandırmasını "istila" olarak tanımladı.

Finer, CNN'e verdiği röportajda istila teriminin uygun olup olmadığı sorusuna, "Bunun, evet, bir istilanın başlangıcı olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olarak düşündüğümüzü söylüyoruz ve zaten yanıtlarımızda da bunu görüyorsunuz" diyerek "dün Rusya'nın diplomasiden uzaklaşarak savaşa giden yolda attığı korkunç adıma" yanıt olarak Rusya'ya ek olarak daha sert yaptırımların uygulanacağını sözlerine ekledi.

CNN'e verdiği röportajda Beyaz Saray yetkilisi Finer, "istila" ile "istila başlangıcı" terimleri arasında fark olmadığını yineleyerek, "İstila istiladır ve devam eden de budur" dedi. Finer daha sonra röportajda, “Üçüncü veya dördüncü kez buna bir istila diyorum” dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Moskova'nın Ukrayna'daki eylemlerinin ardından Almanya ile Rusya arasında tartışmalı bir gaz boru hattı projesi olan Nord Stream 2 için düzenleyici onay sürecini durduracağına ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.