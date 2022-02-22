Beyaz Saray: Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararından memnunuz

Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini durdurma kararına ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'nin ilerlememesi için Almanya'yla birlikte hareket edeceğini açıkça belirtmişti. Almanya'yla gece boyu süren yakın müzakereler içerisindeydik, Almanya'nın açıkladığı kararı memnuniyetle karşıladık. Bugün kendi alacağımız tedbirleri kararlaştıracağız" dedi.